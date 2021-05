Inter, Lautaro: “La doppietta contro il Milan è stata un privilegio. Lì si è visto…”

Le parole dell'attaccante argentino ai microfoni deI canali ufficiali del club nerazzurro

Tra i protagonisti principali della cavalcata nerazzurra di quest'anno, Lautaro Martinez ha compiuto un passo in avanti importante nel suo percorso di crescita. L'argentino ha individuato la gara della svolta in risposta ad una domanda giunta dai canali ufficiali dell'Inter: "Non ho nessun dubbio: il derby vinto 3-0. In questa partita c'è stata tutta la voglia di vincere di questa squadra, di lottare insieme, c'è la forza del gruppo. Essere stato protagonista con una doppietta è stato un privilegio".