L'inizio del campionato di Serie A si avvicina e per molti è tempo anche di asta del fantacalcio: sono partite dunque le strategie per accaparrarsi i migliori giocatori. E il numero uno in questa lista, come consiglio di SOS Fanta ( qui la guida completa degli attaccanti ), c'è Lautaro Martinez , capitano dell'Inter capocannoniere della scorsa stagione. Ecco i consigli del portale sul Toro: "Lautaro Martinez è proprio il primissimo slot all'asta, il capocannoniere della scorsa Serie A e il più costoso. Sfonderà il muro dei 200 fantamilioni su 500. Ha chiuso a quota 24 gol, con 2 assist e 2 rigori segnati su 3. Fanta-media dell'8,73, un assoluto fattore al fanta e per lo Scudetto.

Numeri importantissimi per il Toro, ha inciso in 26 gol in 33 partite a voto, ha portato quasi un gol/assist in ogni partita. Inoltre, a fine campionato è stato anche protagonista assoluto con la sua Argentina nella vittoria della Copa America con 5 gol. Il pieno di fiducia. Salvo in occasioni particolari, non dovremmo più vederlo sul dischetto: Calhanoglu non ha mai sbagliato da quando è in nerazzurro e il Toro ha fallito diversi penalty nelle ultime stagioni, quando il turco glieli ha lasciati.