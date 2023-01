SM – Inter, Lautaro oggi gasato per un motivo in particolare. Un dubbio per Inzaghi

Il tecnico nerazzurro sembra aver fatto le sue scelte, consapevole anche dei prossimi impegni. Tranne una, come spiega Sport Mediaset: "Ora gli impegni con Atalanta e Milan. per questo Gosens dovrebbe far rifiatare Dimarco a sinistra, mentre Darmian prenderà il posto di Skriniar in difesa. Dumfries torna a destra, in mezzo al campo Galigardini è in vantaggio su Asllani. Lautaro-Dzeko in avanti, col Toro gasato per la fascia da capitano al braccio. Lukaku tornerà titolare martedì in Coppa Italia".