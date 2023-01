Sky – Inter, 11 scadenze tra 2023 e 2024: chi rinnova e chi (forse) no, caso per caso

Sono undici i giocatori dell'Inter in scadenza di contratto tra 2023 e 2024: ecco la situazione, caso per caso

Alessandro Cosattini

Sono undici i giocatori dell'Inter in scadenza di contratto tra 2023 e 2024. A questi bisogna aggiungere Francesco Acerbi e Romelu Lukaku, il cui prestito scadrà al termine della stagione in corso. Sky Sport ha analizzato tutte le situazioni, caso per caso: chi rinnova, chi forse e chi invece no.

Chi rinnova, chi forse e chi no — Non rinnoveranno sicuramente due giocatori: Milan Skriniar e Roberto Gagliardini. Il primo firmerà col PSG, difficile che l'addio venga anticipato a gennaio se non di fronte a un'offerta congrua; il secondo è corteggiato dal Nottingham Forest, più per giugno a 0 che per ora.

Accordo raggiunto con Matteo Darmian, che firmerà fino al 30 giugno 2024 con opzione per il 2025; in agenda i rinnovi di Danilo D'Ambrosio ed Edin Dzeko, mentre è già arrivata una proposta di prolungamento a Stefan de Vrij. È il giocatore ora a dover decidere se rinnovare o cambiare aria. In stand-by per il momento le trattative per Samir Handanovic e Alex Cordaz.

In agenda anche i rinnovi di Alessandro Bastoni e Hakan Calhanoglu, in scadenza nel 2024: dialoghi positivi con gli agenti dei due giocatori, titolari inamovibili tra i nerazzurri. Poi il club dovrà sedersi al tavolo anche per Henrikh Mkhitaryan, anche lui sotto contratto fino al 2024.