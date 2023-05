Inter, Lautaro ancora in gol: record personale di reti ad un passo

Altro gol per il 'Toro', subentrato in avvio di ripresa contro il Sassuolo: ora punta al suo traguardo personale

L’argentino ha raggiunto quota 20 gol in campionato, secondo solo ad Osimhen, e 24 in stagione. Ora il record di 25 nell’annata ’21-22 è a un passo, come sottolinea Tuttosport.