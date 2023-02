CorSera – Inter nel segno di Lautaro: derby vinto, Inzaghi può gonfiare il petto

Il derby di Milano va ancora una volta all'Inter: i nerazzurri battono il Milan 1-0 grazie al gol di Lautaro Martinez . Così scrive il Corriere della Sera: "Nel segno di Lautaro: infila di testa il settimo gol al Milan, anche il settimo da quando è tornato dal Qatar con la corona di campione del mondo. È il killer perfetto e implacabile di Simone Inzaghi, che rompe l'incantesimo vincendo il suo primo derby milanese in campionato. A differenza dell'anno scorso, stessa data e stesso orario, non vale per lo scudetto, ma consente all'Inter di prendersi il secondo posto in solitudine e di guardare dall'alto in basso le rivali per i posti e i soldi della Champions".

"L'Inter domina il primo tempo, gestisce un po' troppo nella ripresa, ma il risultato non è mai in discussione e potrebbe essere più netto considerando che Lukaku, entrato da poco e Lautaro segnano due reti annullate, al belga per un fallo e all'argentino per fuorigioco. Lo scudetto è lontano 13 punti, ma Inzaghi può gonfiare il petto in questo gennaio in cui ha messo sotto due volte il Milan, il Napoli e l'Atalanta in Coppa Italia".