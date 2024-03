Inter, Lautaro Martinez il LeoVegas.News Player of the Month di febbraio

È Lautaro Martinez il LeoVegas.News Player of the Month del mese di febbraio. I tifosi nerazzurri hanno scelto l'attaccante argentino come miglior giocatore, esprimendo le loro preferenze nel sondaggio proposto sul profilo Instagram di LeoVegas.News. Per la quarta volta in stagione il Toro viene eletto giocatore del mese, la seconda consecutiva dopo il premio vinto a gennaio. Sei partite, sei vittorie e quattro gol per Lautaro nel mese di febbraio: un mese ricco di soddisfazioni, che ha visto l'argentino raggiungere e superare il prestigioso traguardo dei 100 gol in Serie A. Lautaro ha messo la sua firma nei match contro Salernitana, Lecce e Atalanta, segnando reti straordinarie e pesantissime per il percorso dell'Inter in campionato.