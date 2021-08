Inter, Lautaro Martinez sorridente ad Appiano: “Sono tornato”

L'attaccante argentino oggi si è allenato alla Pinetina agli ordini di Simone Inzaghi dopo il termine delle vacanze

Lautaro Martinezis back. L'attaccante argentino è tornato alla Pinetina e si è allenato per la prima volta agli ordini di Simone Inzaghi. Il Toro, molto sorridente, ha postato sui social una foto con la seguente didascalia: "Sono tornato", e un tag al profilo ufficiale della società nerazzurra. Testa al campo e alla nuova stagione, i rumors di mercato non toccano Lautaro.