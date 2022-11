EDICOLA / TS: Lautaro in discoteca dopo la Juve, l’Inter lo multa

Sulla prima pagina di TuttoSport si parla di Lautaro Martinez reo di aver preso parte ai festeggiamenti, in un noto locale di Milano, per il compleanno della compagna Agustina, dopo la sconfitta dell'Inter contro la Juventus. "Festa dopo il flop, l'Inter multa Lautaro per la notte in discoteca. Ancora furiosa per il ko con la Juve, la società non ha gradito ed ha strigliato l'attaccante", il titolo scelto dal giornale torinese per raccontare l'episodio.