Inter, torna Lautaro: il programma. Inzaghi ha già parlato col Toro. Come mai in passato…

Oggi l'attaccante torna a Milano e nel pomeriggio effettuerà l'allenamento

"Il Toro travolto non è finito. E anzi su quell’errore si è appoggiato per rialzarsi. La stoffa è quella giusta: dal Milan in avanti, cinque partite di campionato a segno in maniera consecutiva. Come a dire: dalle difficoltà so come venire fuori. Inzaghi lo sa. Con il giocatore ha già parlato, nelle ore successive al gol contro la Colombia. Oggi farà altrettanto ad Appiano e sarà un passaggio importante. Lo staff tecnico lo sottoporrà ad alcuni test fisici, per misurarne il grado di recupero dopo la trasferta sudamericana. Il programma prevede per oggi pomeriggio un allenamento differenziato rispetto ai compagni: Lautaro non farà tutta la seduta vicino a Dzeko. Ma con il bosniaco giocherà il derby. Il più continuo resta Lautaro, che segna in A come mai in passato: una rete ogni 110’ in questo torneo, mai nell’Inter ha viaggiato a queste altezze. Normale che da lassù abbia voglia di atterrare su San Siro".