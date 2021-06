TS – Inter, due piste per l’eventuale dopo Lautaro: su una c’è lo zampino di Raiola

I nerazzurri non vogliono farsi trovare impreparati in caso di cessione dell'argentino: due i nomi in cima alla lista

Fabio Alampi

In casa Inter tiene banco il futuro di Lautaro Martinez: l'attaccante argentino è stato uno dei protagonisti dell'ultima stagione, ma su di lui è pronto a fare sul serio l'Atletico Madrid, sbarcato a Milano nella giornata di ieri proprio per trattare con la dirigenza nerazzurra. In viale della Liberazione non intendono farsi trovare impreparati e hanno già stilato una lista di eventuali sostituti: in cima ci sono due profili molto diversi tra loro. Così scrive Tuttosport:

"I primi due nomi nella lista di Ausilio e Baccin sono quelli di Luis Muriel - 26 gol nell'ultima stagione a Bergamo, 22 dei quali soltanto in campionato - e di Donyell Malen che è un profilo differente rispetto a quello del colombiano, perché ricorderebbe quello di Lautaro per età (22 anni) e prospettiva di diventare, in futuro, un uomo-plusvalenza (il fatto che sia assistito da Mino Raiola in tal senso è una certezza)".