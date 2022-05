Inter, è un Lautaro da record: i numeri. È l’attaccante nerazzurro più in forma

Dopo la rete con l’Udinese, Lautaro ha raggiunto il suo top di 21 centri stagionali, come nel 2019/20

Dopo la rete con l’Udinese, Lautaro ha raggiunto il suo top di 21 centri stagionali, come nel 2019/20, prima stagione con Conte in panchina e con Lukaku partner d'attacco. Inoltre il “Toro” ha segnato lo stesso numero di gol dell’anno scorso in serie A, 17. "L’argentino, insieme ai suoi compagni, ha pure l’opportunità per completare la sua stagione più vincente, visto che, dopo aver già messo nella sua bacheca la Supercoppa, può aggiungere pure la Coppa Italia e lo scudetto", sottolinea il Corriere dello Sport.