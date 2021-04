TS – Inter-Lautaro, accordo totale per il rinnovo ma futuro in bilico. La nuova scelta…

L'attaccante argentino dell'Inter, Lautaro Martinez, è al centro di nuove voci di mercato nonostante il rinnovo del contratto già definito

Un'altra estate in vetrina. Nonostante il rinnovo praticamente fatto, con l'accordo fino al 30 giugno 2024 e l'ingaggio alzato a 4,5 milioni di euro più bonus, il futuro di Lautaro Martinez all'Inter resta in bilico. Come riferisce Tuttosport, a causa dei conti il club nerazzurro potrebbe essere costretto a cedere un big e Lautaro è tra i calciatori più ambiti.