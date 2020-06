Il Giornale – Inter, meglio che Lautaro si scuota in fretta. Eriksen? L’impressione è…

È stata una eliminazione amara quella dell’Inter in Coppa Italia. Una partita dominata per larghi tratti con la squadra di Gattuso salvata in più di un’occasione da Ospina, ma non è bastato, complice il risultato dell’andata, per arrivare a una finale che l’ambiente nerazzurro attende da 9 anni. “Adesso l’obiettivo è battere la Sampdoria, per portarsi a -6 dalla Juventus. E poi sperare“, sottolinea il Giornale.

“Certo, la ripartenza di Napoli ha detto qualcosa di buono, ma anche parecchio di non buono, al di là di com’è finita. Lautaro Martinez è stato nullo. Facile dire che pensa al Barcellona. Semplice accusarlo di scarsa professionalità. Facile e semplice, ma anche prematuro. Ripartire dopo 3 mesi non è semplice e come Martinez, anche altri nerazzurri hanno steccato la prima. Sul Toro però pesa la sua voglia di Messi: se non si riscatta velocemente, per lui diventerà ogni volta più difficile (pur a porte chiuse e senza pubblico). Del resto, Martinez ha segnato l’ultima volta il 26 gennaio contro il Cagliari, quando poi nel finale di partita si fece scioccamente cacciare dal campo, saltando 2 partite (derby compreso). Al rientro in campo: Lazio e Juventus, le partite dell’anno, steccate in pieno e senza gol. Insomma: sarà bene che si scuota in fretta”.

“L’ultima incognita è manco a dirlo Eriksen. Per inserirlo a Napoli, Conte ha cambiato la sua idea di Inter, che però non va in archivio. Da qui alla fine, alternerà i due moduli, così come i giocatori. L’impressione su Eriksen nerazzurro resta quella di un grande potenziale espresso solo per metà, forse meno”.

(Il Giornale)