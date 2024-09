«La mano di Inzaghi si vede e i meccanismi funzionano sempre meglio, le rotazioni sono fatte con i tempi corretti. Per me i problemi che l'Inter ha avuto finora non riguardano la mano dell'allenatore, ma credo si sia trattato di un po' di supponenza, di mancata concentrazione in alcuni episodi». Così Valon Behrami, a DAZN, ha parlato della squadra nerazzurra e delle difficoltà trovate in questo avvio di campionato.