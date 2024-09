«Sta mettendo le basi per iniziare un percorso importante. Arrivare a pensare che possa essere la rivale dell'Inter, è un po' presto, ma ci può stare». A DAZN, Valon Behrami, ha parlato del Napoli di Conte che ha battuto due a zero il Monza al Maradona ed è tornato al primo posto in classifica.

«Conte è stato l'unica scelta possibile per il Napoli perché lui può ricoprire molti ruoli decisionali in questa squadra, l'unica scelta utile per De Laurentiis dopo tutto quello che è successo nella scorsa stagione. L'allenatore azzurro ha un ruolo di leadership ma il mercato che ha fatto il Napoli è importante. Il nascondino Conte non può permetterselo, per chi è, per quello che ha vinto in carriera. Certo è presto, ma le sue parole(l'allenatore ha detto ai suoi di tenere i piedi per terra e non fare voli pindarici perché c'è ancora tanto da lavorare.ndr) mi sono sembrate eccessive», ha aggiunto il centrocampista.