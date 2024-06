Arrivano ulteriori dettagli sul nuovo contratto che Lautaro Martinez firmerà con l'Inter fino al 2029. A darli è oggi il Corriere dello Sport: "Nel corso della giornata di ieri è stato lo stesso Camano a confermare i passi in avanti («Abbiamo raggiunto un principio d'accordo»), chiarendo come nella nuova base di accordo non sia prevista alcuna clausola rescissoria.