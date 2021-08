Inter, non solo Lazaro e Agoume: definite altre due cessioni a titolo definitivo

Ultima giornata di calciomercato dedicata esclusivamente alle operazioni in uscita per la dirigenza nerazzurra

Ultima giornata di calciomercato dedicata alle operazioni in uscita per la dirigenza dell'Inter. Come scrive Tuttosport, oltre a Lazaro e Agoume (destinati rispettivamente a Benfica e Brest), i nerazzurri hanno definito due cessioni a titolo definitivo: "Il giovane Agoume, come previsto, andrà in prestito al Brest. Ieri è stato il giorno di Lazaro al Benfica: l'esterno austriaco alla fine ha detto sì alla società portoghese. Ieri il giocatore ha raggiunto Lisbona per svolgere le visite mediche, oggi è atteso l'annuncio del trasferimento in prestito secco per una stagione. Infine da definire le uscite di due attaccanti giovani dopo la partenza a titolo definitivo della punta Vergani alla Salernitana e del difensore Kinkoue all'Olympiakos".