Inter-Lazio, pericolo diffidati: tre titolarissimi rischiano il derby col Milan

Sono tre i calciatori dell'Inter diffidati e che rischiano di saltare il derby contro il Milan, in programma domenica prossima

Nicolò Barella, Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Sono questi i diffidati in casa Inter alla vigilia della sfida contro la Lazio, in programma questa sera alle 20:45 al 'Meazza' in San Siro.