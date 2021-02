FCIN1908 / Contatto Juve-Barella? La verità e cosa ha detto il giocatore all’Inter

Dopo Juventus-Inter si era diffusa la voce che Fabio Paratici e la Juventus avessero contattato Nicolò Barella accendendo ulteriormente la rivalità tra le due squadre

"L’Inter ha fatto un sacrificio enorme per acquistarlo ma adesso nessuno si ricorda dei 40 e passa milioni spesi. Non solo perché il suo valore è raddoppiato ma perché oggi Nicolò Barella è un tesoro per il club, il simbolo del futuro". La Gazzetta dello Sport ha recentemente riportato il nastro indietro nel tempo e ricostruito le sensazioni del momento in cui Nicolò fu acquistato dal club nerazzurro. Ai tempi furono tutti d'accordo sul fatto che l'Inter stesse prendendo una grande promessa del calcio italiano, ma furono in molti a puntare il dito sul prezzo del suo cartellino.

Forse proprio per questo motivo la presunta notizia che Nicolò Barella fosse stato avvicinato da Fabio Paratici e dalla Juventus ha destato molto clamore, soprattutto mediatico. Non esistono evidenze del contatto. Longhi ha smontato il caso verificando direttamente con la società nerazzurra (Conte e Oriali). E da quanto raccolto da Fcinter1908 lo stesso Barella avrebbe immediatamente fatto presente in società di non essere stato contattato dal club bianconero. Opzione che, in ogni caso, non avrebbe comunque preso in considerazione.