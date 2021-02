TS – Inter, Gagliardini titolare con la Lazio. In attacco gioca Sanchez?

Vidal si è allenato a parte tutta la settimana ma oggi dovrebbe rientrare in gruppo

Come si è capito nelle scorse ore, Vidal non sarà titolare nella gara contro la Lazio. Il giocatore si è allenato a parte tutta la settimana per cercare di smaltire la contusione al ginocchio sinistro. Anche ieri ha continuato a lavorare tra campo e palestra e a fare lavoro personalizzato. Oggi rientrerà in gruppo ma andrà al massimo in panchina.