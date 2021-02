Inter, Brozovic-Barella a rischio squalifica per il derby. Ma prima c’è la Lazio

Testa alla partita contro la formazione di Inzaghi. C'è il rischio di perdere pedine importanti per la gara col Milan

Il pericolo c'è, ma Conte pensa gara dopo gara e prima della sfida con il Milan che potrebbe valere il primo posto in classifica bisogna battere la Lazio. Per questo manderà in campo la sua Inter migliore. Questo nonostante siano a rischio di squalifica, perché diffidati, sia Brozovic che Barella .

Ma dovrebbero essere in campo entrambi. Anche perché manca Vidal. Il giocatore, nella gara contro la Fiorentina, si era procurato una contusione al ginocchio. In questi giorni ha lavorato a parte. Oggi nella rifinitura dovrebbe rientrare in gruppo ma pare sia favorito per un posto da titolare Gagliardini. Anche Bastoni è diffidato. Ma sarà titolare in difesa. Mentre un posto sulla fascia sinistra, a centrocampo, se lo giocano Young e Perisic. Il primo è favorito perché garantisce più equilibrio alla squadra rispetto al croato che è più votato all'attacco.