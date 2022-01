Inter-Lazio, a San Siro con green pass rafforzato e mascherina FFP2: tutte le info

Primo appuntamento del 2022 per l'Inter e prima partita a San Siro, con la sfida con la Lazio in programma domenica 9 gennaio alle 20:45

Marco Macca

Primo appuntamento del 2022 per l'Inter e prima partita a San Siro, con la sfida con la Lazio in programma domenica 9 gennaio alle 20:45. La capienza dello stadio sarà limitata al 50%, i biglietti sono ancora in vendita (clicca qui).

Per accedere allo stadio sarà necessario essere in possesso del Green Pass rafforzato e indossare una mascherina FFP2 per tutta la durata della permanenza all'interno dell'impianto.

CANCELLI APERTI DALLE 18:45

Con il calcio d'inizio in programma alle 20:45, i cancelli di San Siro domenica apriranno alle 18:45. L'invito, per tutti i tifosi, è di recarsi allo stadio già a ridosso dell'orario di apertura per agevolare le operazioni di afflusso: tutti gli spettatori dovranno sottoporsi ai necessari controlli di sicurezza.

INGRESSO SOLO CON IL GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2

Per accedere allo stadio sarà necessario esibire i seguenti documenti: biglietto del match, documento d'identità, Green Pass rafforzato (come da Decreto Legge 172/2021). Inoltre è obbligatorio, come da Decreto Legge del 29 dicembre 2021, indossare una mascherina FFP2.

Si consiglia di esibire il Green Pass rafforzato preferibilmente in formato digitale per velocizzarne la lettura e di preparare i documenti durante l'attesa in fila, in modo da agevolare il controllo da parte degli steward.

IL REGOLAMENTO ALL'INTERNO DELLO STADIO

I presenti sono tenuti a rispettare il regolamento d'uso e il codice di condotta e a indossare la mascherina FFP2 per tutta la permanenza all'interno dello stadio. Si ribadisce il divieto di fumo all'interno di tutto l'impianto.

Sarà vietato introdurre i seguenti oggetti nello stadio: stampelle, ombrelli grandi, accendini, laser, fumogeni, bandiere o vessilli non precedentemente autorizzati, caschi, passeggini, trolley e apparecchi fotografici professionali.

Tutti i tifosi sono invitati a mantenere il distanziamento, igienizzarsi le mani in maniera regolare ed evitare assembramenti.

(Fonte: inter.it)