Zhang atterrato a Milano. Via al mercato: “Subito Digne o Kurzawa. E ci sono i nomi per giugno”

Steven Zhang è tornato a Milano. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il presidente dell'Inter è atterrato all'aeroporto della Malpensa intorno alle 12 di oggi. E, ad attendere il numero uno nerazzurro, ci sarà fin da subito un'agenda fitta. Tra stadio e rifinanziamento del bond, Zhang avrà tempo di incontrare Inzaghi e la dirigenza per un vertice di mercato, tra gennaio e giugno. Scrive la rosea:

"La pianificazione della rosa futura passerà inevitabilmente da un confronto con il tecnico stesso. Inzaghi otterrà i rinforzi che ritiene necessari. Digne e Kurzawa sono le due ipotesi per l’immediato. Per il resto, se ne parlerà in estate, ma con idee e nomi ben chiari. C’è unità di vedute sulla necessità di reperire un attaccante in grado di raccogliere l’eredità di Dzeko, un profilo già pronto ma anche valido in prospettiva (e i nomi più caldi sono sempre quelli di Scamacca e Alvarez). C’è anche la consapevolezza di dover alzare il livello qualitativo a centrocampo tra le cosiddette seconde linee: le piste più battute in questo senso saranno quelle che portano a Frattesi, Villar, Nandez e Zakaria".