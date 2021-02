Inzaghi: “Inter favorita assieme alla Juve per vincere il titolo. Domani venderemo cara la pelle”

Alla vigilia di Inter-Lazio, Inzaghi ha parlato in conferenza stampa: "Conosciamo l'Inter, sappiamo che dovremo fare una grande partita"

Alla vigilia di Inter-Lazio, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa per presentare la gara. Queste le dichiarazioni dell'allenatore: "Conosciamo l'Inter, sappiamo che dovremo fare una grandissima partita di corsa, aggressività e determinazione. Sfida scudetto? Il nostro grande obiettivo resta quello di rimanere in Champions. Il nostro scudetto sarebbe quello".