Inter-Lazio, Inzaghi non rinuncia alla sua coppia preferita. Immobile sfida un tabù

L'allenatore manderà in campo contro l'Inter Correa e l'attaccante italiano. Torna tra i convocati anche Caicedo

Contro l'Inter, nella partita di domenica sera a San Siro (20.45) Simone Inzaghi manderà in campo la coppia Immobile-Correa. I due - scrive TuttoSport - proveranno a "scardinare la difesa nerazzurra di Conte e tornare ai fasti dello scorso anno quando il feeling tra il partenopeo e l’argentino portò alle 36 reti e alla Scarpa d’Oro per Re Ciro. Oltre alle 8 reti di Correa che con altri due assist aiutò la Lazio a lottare a lungo per lo scudetto prima di raggiungere una qualificazione in CL che mancava da dieci anni". Caicedo verrà convocato, ma né lui né Muriqi metteranno in pericolo l'accoppiata preferita del tecnico biancoceleste.