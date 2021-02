Lazio, Lucas Leiva: “Inter favorita per lo scudetto, sarà una grande partita”

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro l'Inter

"E' una grande partita, un'altra occasione per noi di continuare a vincere. Affrontiamo la squadra favorita per vincere lo scudetto. Dobbiamo fare la gara perfetta per uscire con un buon risultato. Noi guardiamo ancora alla zona Champions, perché è quello il nostro obiettivo. Non guardiamo troppo avanti, pensiamo partita dopo partita e proviamo a vincere".