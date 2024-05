Inter-Lazio, Ligabue e Tananai live dopo la Coppa: già 150 mila richieste

Grande attesa per la festa organizzata dall’Inter al termine della sfida contro la Lazio. In occasione dell’ultima gara casalinga della stagione, quando verrà consegnata la coppa dello Scudetto, il club nerazzurro sta organizzando un mini concerto: 3 canzoni in tutto, l’iconica ‘Urlando contro il Cielo’ di Ligabue seguita da altre due di Tananai.