Inter-Lazio, Bucciantini: “Eriksen? Scelta con un obiettivo. E si cerca equilibrio”

Il giornalista ha parlato delle scelte di Conte nella gara contro la Lazio e in particolare si è soffermato sul danese

Bucciantini, a Skysport, ha parlato del momento dell'Inter e ha sottolineato: «C'è sempre un'attesa massima. Come se dovesse sempre dare la prova che su di lui ci si sta sbagliando. Sono convinto che questa scelta dia equilibrio all'Inter che con Barella e Hakimi tende a destra. Mentre Vidal va meno in sostegno di Perisic o Young che giocano molto meno nella produzione, ma in area ci arrivano lo stesso. Con Eriksen cerchi di palleggiare di più dalla parte sinistra. E credo che l'obiettivo sia stancare Milinkovic-Savic nel recupero della palla, per fargli fare una partita meno esuberante. Deve così lavorare di più in copertura. È una scelta diversa. Conte ha trovato più organizzazione e azzarda qualcosa in più», ha detto sulla scelta di Conte di schierare titolare contro la Lazio Eriksen in mezzo al campo.