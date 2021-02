Inter-Lazio, tutto pronto al Meazza: ecco le maglie celebrative per il Chinese New Year

La società nerazzurra ha twittato le foto degli spogliatoi di San Siro prima della sfida contro i biancocelesti

Negli spogliatoi del Meazza è tutto pronto per la partita dell'Inter contro la Lazio. Pure le maglie celebrative che oggi i giocatori dell'Inter indosseranno in occasione della partita. Sono divise celebrative: i nomi dei calciatori sono stati scritti in caratteri cinesi e c'è anche la patch dedicata con un toro ad arricchirla. È una dedica ai tifosi cinesi del club nerazzurro: il 2021 è l'anno del bufalo.