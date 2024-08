"Siamo dispiaciuti per il risultato di lunedì. In questi giorni abbiamo lavorato sugli errori e su quelle che potrebbero essere le qualità che abbiamo e che potrebbero mettere in difficoltà l’Inter. Se non succede qualcosa di strano o inaspettato o estremamente negativo, domani troverete la stessa linea difensiva che ha giocato contro il Mantova e contro l’Atalanta, con l’augurio che siamo riusciti fare un po’ di tesoro degli errori commessi".