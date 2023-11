Giornale – La lezione dell’anno scorso sarà servita? Difficile che un’Inter così matura…

"Il verdetto di stasera è pesante, più dei 3 punti in palio. C’è da supporre che la lezione dello scorso anno sia servita, difficile che l’Inter, questa Inter mai così matura, giochi all’attacco, sbagli gol già fatti e perda la partita. L’anno scorso in campionato è capitato due volte. In coppa però è sempre stata un’altra musica, 3 scontri diretti (2 finali) e sempre Inzaghi col sorriso e Allegri col broncio".