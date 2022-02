Libero – Inter, Sanchez e Lautaro: stanchi ma umore alle stelle. Kessie…

Il quotidiano parla dei due sudamericani che tornano alla Pinetina dopo le avventure in Nazionale. Pioli vuole schierare l'ivoriano da trequartista

"Insomma, a due giorni dal derby contro il Milan (in programma sabato alle 18 a San Siro), Simone Inzaghi riaccoglie due dei quattro attaccanti disponibili (gli altri sono Edin Dzeko e l’ultimo arrivato Felipe Caicedo; il Tucu Correa è infortunato e tornerà solo a metà febbraio) con il morale alle stelle, seppure ci sia il rischio che possano essere affaticati dai viaggi intercontinentali. A maggior ragione perché l’Inter affronterà un Milan che non deve fare i conti con rientri dell’ultimo minuto, dato che l’unico giramondo è il senegalese Fodé Ballo-Touré, tra l’altro ai box per un infortunio muscolare, mentre l’ivoriano Franck Kessié è tornato ieri ad allenarsi a Milanello", si legge su Libero.