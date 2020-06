CdS – Inter, emersi i limiti della rosa di Conte: “In troppi a certi livelli faticano”

L’Inter non va oltre il 3-3 casalingo con il Sassuolo e scivola nuovamente a 8 lunghezze di distacco dalla Juventus capolista, vedendo così le speranze di lottare per lo scudetto ridursi sempre più. La scelta di Antonio Conte di ricorrere a un ampio turnover (ben 5 cambi rispetto alla gara con la Sampdoria) non ha dato i suoi frutti, palesando una volta di più i limiti della rosa nerazzurra, con i vari Gagliardini (sciagurato il suo errore a pochi passi dalla porta), Ranocchia e Moses apparsi non adatti a certi palcoscenici.

Un problema che, secondo il Corriere dello Sport, andrà affrontato al più presto da dirigenza e staff tecnico: “L’ad Marotta e gli altri dirigenti hanno lasciato San Siro sconsolati e consapevoli che per lottare per lo scudetto c’è ancora molto da fare (sul mercato) e che troppi giocatori a certi livelli faticano“.