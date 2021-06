CdS – Inter, chiara la linea scelta da Marotta: “Nessuno è obbligato a restare”

L'ad nerazzurro deve fare i conti con le richieste della famiglia Zhang: attivo in bilancio e taglio dei costi

Il mercato estivo dell'Inter dovrà fare i conti con l'austerità imposta dalla famiglia Zhang: spese contenute, almeno una cessione illustre per far registrare un importante attivo a bilancio e taglio dei costi. In questo clima di forti limiti finanziari, secondo il Corriere dello Sport, l'ad Marotta è stato chiaro con i giocatori: resta solo chi ha voglia di farlo.