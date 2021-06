PSG, ponti d’oro per Hakimi: l’Inter attende un rilancio, c’è una convinzione

Per l'esterno marocchino pronto un contratto di 5 anni a 8 milioni di euro a stagione: i nerazzurri chiedono 80 milioni

Continua il pressing del Paris Saint-Germain per Achraf Hakimi: i parigini hanno individuato nell'esterno marocchino l'elemento ideale per rinforzare la squadra, e hanno già presentato un'offerta da 60 milioni di euro. Troppo poco per l'Inter, che non chiude a una cessione ma che chiede almeno 80 milioni. La novità, secondo Tuttosport, è che ora anche lo stesso giocatore sta spingendo per il trasferimento in Francia.