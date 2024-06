"L'Inter si è data una linea ben precisa per quanto riguarda la guida tecnica e non vuole dilatare eccessivamente nel tempo la scadenza, anche per evitare quanto successo in passato con Spalletti, che a fine maggio 2019 era stato esonerato con un contratto in tasca fino al 2021. Parzialmente diverso il caso di Mazzarri, cacciato nel novembre 2014 dopo aver allungato pochi mesi prima il matrimonio fino al 2016 rispetto all'iniziale scadenza del 2015".