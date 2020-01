TS – Inter, problemi di abbondanza? Possibili tre cambi nella lista Uefa, Conte dovrà scegliere

Inter letteralmente scatenata sul mercato: i nerazzurri stanno chiudendo per Ashley Young, sono vicinissimi a Giroud, stringono per Eriksen e puntano a competare lo scambio Politano-Spinazzola. Acquisti che cambierebbero la fisionomia dell’undici di Antonio Conte, che si ritroverebbe poi a gestire un’altra situazione: la composizione della lista Uefa. L’Inter, come ricorda Tuttosport, non può aggiungere elementi, ma solamente sostituire; a gennaio, inoltre, sono consentiti solo tre cambi. Nel caso in cui arrivassero i quattro sopra citati, almeno uno dovrebbe stare fuori: “Spinazzola potrebbe non essere inserito nella lista Uefa di Conte. Ogni squadra può cambiare tre giocatori rispetto alla lista di settembre e l’Inter potrebbe avere almeno quattro giocatori nuovi: Spinazzola, Young, Eriksen e Giroud. Chi escluderebbe Conte?“.