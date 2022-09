Inter, la lista per la Youth League: presenti anche Zefi e Diallo, out Zuberek

Il club nerazzurro ha comunicato l'elenco dei 40 calciatori selezionabili per la competizione giovanile europea

L'Inter, dopo aver comunicato alla UEFA la lista per i gironi di Champions League, ha comunicato anche l'elenco dei 40 calciatori della Primavera selezionabili per la Youth League (con la differenza che qui si potranno effettuare dei cambi illimitati fino a 48 ore dal calcio di inizio del match successivo). Presenti anche l'irlandese Zefi e l'ultimo arrivato, il canadese Diallo, mentre non c'è l'infortunato Zuberek.