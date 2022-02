Inter, Dumfries ancora tra i migliori in campo. Calhanoglu, traversa e personalità

Nella gara contro il Liverpool si sono distinti particolarmente e Inzaghi può contare sul loro contributo ormai di gara in gara

Nella gara contro il Liverpool, persa alla fine 0-2, l'Inter ha avuto in campo chi ha brillato. E tra questi ci sono due nuovi giocatori nerazzurri. Il primo a inizio stagione veniva accusato di non essere Hakimi. Ah, davvero. In effetti Dumfriesnon è Achraf e non è neanche colpa sua. L'olandese zitto zitto ha cominciato a lavorare con Inzaghi, partendo forse da un passo indietro, e si è preso la fiducia e le prestazioni che ora stanno avendo una certa continuità. Tra i migliori nella gara contro il Napoli, anche ieri - per il Corriere dello Sport - si è meritato 6.5 in pagella: "Si fa trovare alle spalle di Robertson, aprendo varchi nella retroguardia dei Reds. Veloce e potente, si fa inseguire più che dover rincorrere. Si ferma solo quando non ne ha più".