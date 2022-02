Inter-Liverpool: gol, possesso palla, marcatori, ecco cosa dicono i numeri

Il Corriere dello Sport analizza la sfida tra le due squadre attraverso i numeri

A un giorno dall'ottavo di Champions League tra Inter-Liverpool , il Corriere dello Sport analizza la gara attraverso i numeri. Gol, tiri e possesso palla, le due squadre hanno numeri simili. "I numeri dicono che Inter-Liverpool sarà uno spettacolo. L'Inter ha il miglior attacco e la miglior media tiri a incontro (16,7) davanti al Napoli (16,5); quanto a possesso palla, è staccata di poche decine di secondi da Napoli e Lazio. Il Liverpool in Premier ha segnato gli stessi gol del Manchester City capolista (61) con un incontro giocato in meno. I Reds sono la formazione che conclude di più verso la porta, mentre come possesso si inchinano a Guardiola (67,8% contro 62,4). Nella Liga spagnola e nella Ligue 1 francese nessuno segna quanto il Liverpool e l'Inter, né il Real Madrid di Ancelotti, né il Psg di Messi".

"L'Inter in stagione ha mandato in rete 20 giocatori diversi, il Liverpool 18. Tra le due formazioni, quello che ha all'attivo in carriera più reti in Champions è Salah con 35, seguito da Dzeko con 25. Due curiosità: la prima, Momo ed Edin sono stati compagni con la maglia della Roma dal 2015 al 2017 e sono amici. La seconda, dei 25 centri in Champions di Dzeko, 2 risalgono alla doppia semifinale tra Roma e Reds del 2017-18 che qualificò per la finale la formazione di Klopp".