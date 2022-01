Inter-Liverpool in campo neutro? Il motivo. Ma dalla Uefa nessuna conferma

In Inghilterra avanzano l'ipotesi che l'andata degli ottavi di Champions League si possa non giocare a San Siro

Inter-Liverpool, andata degli ottavi di Champions League, potrebbe giocarsi in campo neutro: è quanto ipotizzano in Inghilterra. Così scrive il Corriere dello Sport: "Dall'Inghilterra il Daily Mail ha avanzato un'ipotesi clamorosa: lo svolgimento in campo neutro della gara d'andata degli ottavi di Inter-Liverpool e Lille-Chelsea. Il motivo? Le nuove regole sulla vaccinazione di fatto obbligatoria per i calciatori professionisti che stanno per adottare il governo italiano e francese. La Uefa, sostiene il quotidiano inglese, non le vedrebbe di buon occhio l'obbligo del passaporto Covid. In realtà da Nyon non arrivano conferme a riguardo".