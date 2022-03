Il Giornale – Inter, a Liverpool l’obiettivo è cavarsela con onore. Sanchez…

La squadra nerazzurra, ad Anfield, dovrebbe ribaltare lo 0-2 dell'andata ma non sarà facile. Inzaghi però schiera i titolari

Il Giornale parla della sfida di Liverpool come di un'impresa difficile per l'Inter. E il fatto che Dzeko potrebbe rimanere in panchina, e al suo posto potrebbe giocare Sanchez, rivela che Inzaghi sta pensando al campionato. Alla sfida con il Torino che diventa importantissima dopo il buon segnale lanciato con la Salernitana.