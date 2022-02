Inter, Longhi: “Bastoni insostituibile, è multitasking. Ho dubbio su Dimarco”

Il giornalista ha detto la sua sulle scelte di formazione che Inzaghi potrebbe fare nella sfida contro il Napoli

Bruno Longhi, a Skysport, ha parlato della formazione che Inzaghi potrebbe mandare in campo contro il Napoli quando ci sarà da sostituire Bastoniper squalifica e infortunio. Il giornalista ha sottolineato: "Sono dubbioso sul sostituto perché ritengo che Bastoni sia insostituibile, penso sia l'unico giocatore multitasking del nostro campionato, difensore forte di testa, centrocampista aggiunto, fa anche gli assist, gol. La sostituzione è difficile. Credo potrebbe mettere Sriniar a sinistra con De Vrij centrale e a destra se la giocano Darmian e D'Ambrosio. Anche perché, non voglio essere impietoso, a livello di cifra tecnica, di esperienza, Dimarco sia al di sotto di altri giocatori. Spesso entrato nella parte finale degli scontri diretti, sono le gare nelle quali la squadra ha sofferto di più e lui giocava nella linea a cinque e i miei dubbi nascono su questo".