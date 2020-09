Inter, si cerca una sistemazione per Longo: tentativo Venezia, ma parti ancora distanti

Ancora una volta Samuele Longo ha fatto ritorno all’Inter: l’attaccante classe ’92, rientrato dal prestito al Venezia, non ha ancora trovato una nuova squadra per la prossima stagione, con la dirigenza nerazzurra in attesa di ricevere offerte considerate soddisfacenti. Secondo Tuttosport il club maggiormente interessato sarebbe proprio il Venezia, disposto a riaccogliere nuovamente il centravanti (in Laguna 17 presenze, 4 gol e 1 assist da gennaio), ma le parti sono ancora distanti. Nel frattempo il giocatore si sta allenando in solitaria, nel suo paese natale in Veneto, in attesa di una nuova chiamata.