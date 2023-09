Inter, congratulazioni a Filippo Lorenzon: è il migliore del corso UEFA Pro a Coverciano

Il Master allenatori. Il corso UEFA Pro, il cosiddetto ‘Master’, rappresenta il massimo livello di formazione riconosciuto a livello europeo per un tecnico, la cui qualifica abilita a guidare qualsiasi squadra, comprese quelle partecipanti ai campionati di Serie A e Serie B. Dura un’intera stagione, da settembre a giugno, coinvolgendo gli allievi – oltre alle consuete lezioni, in aula e sul campo, a Coverciano – anche in alcuni stage presso club italiani o stranieri.