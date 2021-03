De Grandis (Sky): “Scudetto-Juve? Tanti dieci punti. Con l’Inter c’è da fare un parallelo”

Il giornalista ha spiegato perché è difficile, secondo lui, che i bianconeri possano tornare in gioco nella lotta per il titolo

La Juventus e la lotta scudetto. Di questo ha parlato a Skysport, il giornalista Stefano De Grandis, durante il pre di Lazio-Torino (che non si è giocata). «Se fa ancora parte della lotta per il titolo la squadra bianconera? Dieci punti sono tanti. Tutto è possibile perché gli scudetti del 2000 e del 1999 sono arrivati in rimonta a poche giornate dalla fine. Devi fare però un parallelo con il tipo di solidità raggiunta dall'Inter in questo momento».