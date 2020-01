Inter-Atalanta, light show e videomapping e San Siro diventa un luccichio nerazzurro

In occasione di Inter-Atalanta è andato in scena il light show con videomapping nerazzurro. La presentazione che ha preceduto il riscaldamento è stata offerta da uno degli sponsor nerazzurri, Lenovo. Lo show post riscaldamento è stato invece offerto da Motorola, Official Smartphone Partner del club milanese. Si è potuto così assistere ad un emozionante gioco di luci e di video proiezioni che hanno reso irresistibile San Siro. Uno stadio da big match, che ha fatto registrare oltre 70mila presenze in tribuna.