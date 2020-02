Verso Inter-Ludogorets, il report dell’allenamento. Out Sensi e Gagliardini

“Nerazzurri in campo al Centro Sportivo Suning per l’allenamento di rifinitura in vista del ritorno dei sedicesimi di Europa League con il Ludogorets, sfida in programma giovedì 27 allo stadio ‘Meazza’. L’incontro si svolgerà a porte chiuse. Nella gara di andata l’Inter ha espugnato Razgrad con la vittoria per 2-0 grazie ai gol di Eriksen e Lukaku. La seduta è iniziata con andature e torello. Poi, dopo una parte atletica, esercizi tecnico-tattici per la squadra di Antonio Conte”, è quanto riporta il sito della società nerazzurro. Alla seduta ha partecipato Sebastiano Esposito, mentre Gagliardini e Sensi non sono scesi in campo.

(Inter.it)