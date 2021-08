Inter, Lukaku attende a Montecarlo: può essere convocato dal Chelsea già…

L'attaccante belga attende il via libera per volare a Londra: secondo Tuttosport può scendere in campo col Chelsea già sabato

Alessandro De Felice

L'ufficialità del trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea tarda ad arrivare. Come riferisce Tuttosport, il centravanti belga ieri non è mosso da Montecarlo, dove è volato insieme al suo procuratore Federico Pastorello lunedì scorso in seguito alle visite mediche svolte per conto dei campioni d'Europa in una clinica nel centro di Milano.

Lukaku non sarà a disposizione del tecnico Thomas Tuchel per la sfida valida per la Supercoppa Europea contro il Villarreal, in programma questa sera a Belfast, ma potrebbe essere convocato già per la sfida di sabato di PremierLeague contro il Crystal Palace.